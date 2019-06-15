أليجري يتجاهل عودة كونتي للكالتشيو

تجاهل ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، عودة أنطونيو كونتي، للكالتشيو عبر بوابة إنتر ميلان، واقتراب ماوريسيو ساري، من قيادة البيانكونيري.



ورحل أليجري عن القيادة الفنية ليوفنتوس عقب نهاية الموسم المنصرم، فيما يعد ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي الحالي، هو الأقرب لخلافته في السيدة العجوز.



وسئل أليجري خلال إحدى الحفلات في مدينة ميلانو، عن عودة الثنائي للتدريب في إيطاليا، فرد بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" قائلا: "ليس لدي رأي في ذلك، هذه أشياء لم تعد تهمني".



وأضاف "أتوقع مثل كل عام، موسمًا جميلًا حيث سأكون حريصًا على مشاهدته بفضول كبير".



يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن أليجري رفض عرضًا لقيادة تشيلسي في الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه ماوريسيو ساري.