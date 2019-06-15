تجديد حبس شاب خطف طفلًا واحتجزه بالواحات

قرر قاضى المعارضات بمحكمة السادس من أكتوبر تجديد حبس شاب 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بخطف طفل واحتجازه بمنطقة الواحات، بسبب خلافات مالية مع والد الطفل الضحية.



وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم تشارك مع والد الطفل الضحية في قطعة أرض بالواحات، وحدثت بينهما خلافات على مبلغ مالي 150 ألف جنيه.



وأقر المتهم بأنه قرر خطف الطفل لمساومة والده على رد المبلغ، وإنهاء خلافاتهما، وبالفعل نفذ خطته وتمكن من خطف الطفل من أمام منزله، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به وتسليمه للأمن.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.