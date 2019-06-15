لليوم الثانى.. حريق في "ناحل عوز" بفعل بالون حارق أطلق من غزة

اندلع حريق في مستوطنة "ناحل عوز"، منذ قليل، بفعل بالون حارق أطلقت من قطاع غزة المحاصر، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا، بالطيران الحربي، والمدفعية، فجر الجمعة الماضية، ضد عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، لليوم الثاني على التوالي.



ويطلق الفلسطينيون البالونات الحارقة ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت منذ 30 مارس 2018، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطينى، وإصابة أكثر من 22 ألفًا آخرين.



وطوال الفترة الماضي، تمكنت البالونات الحارقة من التهام نحو 33 ألف دونم زراعى من الأراضي داخل مستوطنات غلاف القطاع المحاصر، ما أدى إلى غضب المستوطنين، وسلطات الاحتلال.