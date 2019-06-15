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السبت 15/يونيو/2019 - 04:01 م

أوغندا تسعى لتطوير نظامها للرعاية الصحية بالتعاون مع الصين

أوغندا تسعى لتطوير
ا ش ا
dostor.org/2670006

أعربت وزيرة الصحة الأوغندية سارة أوبندي عن رغبة بلادها في الاستفادة من خبرات الصين فيما يتعلق بدمج الطب التقليدي، أو ما يعرف بالطب البديل، ضمن النظام الوطني للرعاية الصحية، وقالت أوبندي إن الصين حققت تقدما ملحوظًا في مجالات الطب التقليدي والتكنولوجيا الطبية الحيوية الحديثة "ونحن في حاجة للتعاون مع الحكومة الصينية الآن بعد أن صادق البرلمان على مشروع قانون الطب التقليدي والتكميلي" في أوغندا.

وأضافت أن الصينيين متقدمون في هذا المجال "ونحن بحاجة إلى التعاون معهم في الوقت الراهن لمعرفة كيفية دمج الطب التقليدي والتكميلي بوضوح في نظام الرعاية الصحية العامة الخاص بنا".

وأشارت الوزيرة الأوغندية إلى تمتع بلادها بكل أنواع النباتات التي تعتقد أنها من الممكن أن تساهم في الترويج للطب التقليدي، مشيرة إلى أن حكومة الصين وجامعاتها تقوم بتدريب المتخصصين في هذا المجال حتى التخرج والحصول على درجة الماجستير وغيرها من الدرجات العلمية.

يذكر أن المشرعين الأوغنديين وافقوا، في وقت سابق، على مشروع قانون الأدوية التقليدية والتكميلية، الذي يهدف إلى تنظيم ودمج الطب التقليدي في النظام الوطني للرعاية الصحية.

ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم ممارسة الطب الأصلي والتكميلي ضمن الجهود التي تبذل في سبيل الحد من استيراد الأدوية التقليدية والحصول على تغطية شاملة للرعاية الصحية.

ويسعى القانون كذلك إلى حماية وحفظ النباتات الطبية والإكثار من زراعتها، بالإضافة إلى المساهمة في التخفيف من حدة الفقر عبر توفير فرص للعمل من أجل تعزيز دخل الأسر الأوغندية.

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