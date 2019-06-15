سيليتش: نتمنى لـ"موراي" المواصلة على أعلى مستوى

قال الكرواتي مارين سيليتش، الذي يدافع عن لقب كوينز البريطانية للتنس، إن عودة الأسكتلندي أندي موراي أمر مدهش ونتمنى له المواصلة على أعلى مستوى.



وأعرب سيليتش 30 عامًا، في تصريحات صحفية، السبت، في نادي كوينز بلندن، عن سعادته بعودة مواري للملاعب، حيث سيخوض منافسات الزوجي في البطولة البريطانية، برفقة الإسباني فليسيانو لوبيز.



وقال سيليتش: "لقد تحدثت معه (موراي) في أستراليا، وتمنيت له التوفيق والعودة بأسرع ما يمكن.. لقد كان شخصية مهمة جدًا في رياضتنا بالأعوام الأخيرة، من المدهش أن نراه يعود للملاعب، أتمنى أن تسير عملية تعافيه بشكل أفضل، وأن يواصل اللعب على أعلى مستوى".



وكان موراي، 32 عامًا، الذي خضع لجراحة في الفخذ أواخر يناير الماضي، قد تدرب خلال الأيام الماضية في منشآت نادي كوينز، وتمرن أمس الجمعة مع لوبيز.



وستقام بطولة كوينز، بين يومي 17 و23 من يونيو الجاري.



وسيواجه موراي ولوبيز في الدور الأول من منافسات الزوجي، الكولومبيين سيباستيان كابال وروبرت فرح.