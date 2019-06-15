ضبط طالبتين بحوزتهما هواتف وسماعات داخل لجنتي امتحان بالشرقية

أفاد مصدر بغرفة عمليات ديوان عام محافظة الشرقية، والمشرفة على امتحانات الثانوية العامة، بأنه تم تحرير محضرين لطالبتين، لحيازتهما هواتف محمولة وسماعات داخل اللجنة.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تحرير محضر للطالبة "ندى صلاح على"، باللجنة الفرعية رقم 6 بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، بمحافظة الشرقية، لحيازتها هاتفا محمولا وسماعة داخل اللجنة، كما تم تحرير محضر للطالبة "أماني محمد محمد"، باللجنة الفرعية رقم 10 بذات المدرسة، لحيازتها هاتفا محمولا داخل اللجنة، وجارٍ اتخاذ اللازم حيالهما بمعرفة مديرية التربية والتعليم.



يذكر أن طالبات وطلاب الشرقية يؤدون الامتحانات داخل 122 لجنة موزعة على الإدارات التعليمية، ومجهزة لاستقبال 44 ألفا و477 طالبًا وطالبة لأداء امتحانات الدور، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل، بمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية".