الجامعة التونسية لكرة القدم تهيب بالجماهير التحلي بالروح الرياضية

أصدرت الجامعة التونسية لكرة القدم، توضيحًا لتبرير عقوبة نادي الصفاقسي الرياضي باللعب دون جمهور 5 مباريات إثر الأحداث التي وقعت في لقاء الدور نصف النهائي لكأس تونس بين الصفاقسي والترجي التونسيين.



وأوضحت الجامعة- في بيان اليوم السبت- أن اللجنة الوطنية للتأديب قررت معاقبة الصفاقسي بتلك العقوبة استنادًا إلى التقارير الرسمية خاصة الأمنية منها التي أكدت تعمد الجماهير المحلية طوال فترة المباراة إلى إلقاء الحجارة والمقذوفات على الملعب والأمن، ما أسفر عن تعرض 3 أفراد أمن لإصابات مختلفة، كما تعمد الجماهير المحلية إشعال عدد كبير من الشماريخ وإلقائها على الأمن إضافة إلى اقتحام 6 من الجمهور لأرض الملعب وتعمد الاعتداء على مسئولين أمنيين أحدهما إصابته تستوجب راحة مرضية لمدة 21 يومًا.



وأهابت الجامعة "بكل الجماهير الرياضية ضرورة التحلي بالروح الرياضية وباحترام المنافسين والحكام والأمنيين والمسئولين والصحفيين وكل الموجودين بالملعب ومحيطه، وبجميع هياكل الجامعة ومختلف اللجان الوطنية الصرامة في تطبيق القانون ضد أي أحداث شغب أو أي مساس بالحرمة المعنوية أو الجسدية لأي طرف من الأطراف".