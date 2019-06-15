ريبيري: مستعد للعودة إلى بايرن ميونخ

أبدى النجم الفرنسي فرانك ريبيري، استعداده للعودة إلى بايرن ميونخ الألماني، فور انتهاء مسيرته في الملاعب.



ورحل اللاعب المخضرم، البالغ من العمر 36 عامًا، عن النادي البافاري بنهاية الموسم المنصرم، بعدما أمضى 12 عامًا داخل ملعب أليانز أرينا.



وأجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية مقابلة مع ريبيري، الذي قال: "يمكنني تصور نفسي في منصب، أساعد من خلاله المدير الفني لاحقًا.. فرحلتي في بايرن لم تنته بعد".



وبسؤاله عن وجهته المقبلة، أجاب: "لا أعرف حتى الآن، لكني أرغب في اللعب لموسمين آخرين".

واختتم نجم مارسيليا السابق، بقوله: "ما زلت متعطشًا للاستمرار في الملاعب، وما زال أمامي الكثير لفعله.. يمكنني اللعب في نادٍ كبير، نظرًا للخبرات التي لدي، والفارق الذي أصنعه".