استقرار في أسعار الدولار بشركات الصرافة

قال علي الحريري، رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهره التجارة، إن هناك استقرارا في أسعار الدولار اليوم السبت، عند آخر انخفاض وصل إلية مسجلا سعر بيع يساوي 16.80 جنيه.



وأضاف "الحريري"، في تصريحات لـ" الدستور"، أن سعر الشراء للدولار في شركات الصرافة سجل نحو 16.70 جنيه، وتوقع أن يشهد حالة من الاستقرار المؤقت خلال الأيام المقبلة.



وكان هناك تراجع الخميس الماضي في سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول بحوالي قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول إلى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.



واستقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.



وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك قناة السويس عند 16.69 جنيه للشراء، و16.79 جنيه للبيع.



وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.67 جنيه للشراء، و16.77 جنيه للبيع.



بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والبركة عند 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.



واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي العربي الأفريقي، والتعمير والإسكان عند 16.68 جنيه للشراء، و16.78 جنيه للبيع.