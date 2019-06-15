ليلة الامتحان.. ننشر أبرز الأسئلة المتوقعة بامتحان المنطق

يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي، الإثنين المقبل، امتحان المنطق للشعبة الأدبية.



وفي إطار تقديمنا خدمة مميزة لقرّائنا، تنشر "الدستور" مراجعات ليلة الامتحان في كل المواد، من خلال نخبة من أفضل المعلمين في مختلف المواد، من خلال أسئلة لن يخرج عنها الامتحان في مادة المنطق بأجوبتها، تحت إشراف الأستاذ فتحي أبوطالب خبير معلمي المواد الفلسفية.



جدير بالذكر أن اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 قام طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالبًا/ طالبة.



كانت وزارة التربية والتعليم، قد شددت على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.

