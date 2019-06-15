"آيس كريم" هدية من بوتين لرئيس الصين في عيد ميلاده

قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين، إن الرئيس شي جين بينج احتفل بعيد ميلاده السادس والستين اليوم السبت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقا مقربا والذي أهدى الرئيس الصيني بوظة (آيس كريم).



ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.



وبث التليفزيون الرسمي صورًا لشي وبوتين وهما يرفعان كأسين من الشمبانيا احتفالا بعيد ميلاد شي في الفندق الذي ينزل به في دوشنبيه عاصمة طاجيكستان حيث يحضران قمة إقليمية.



وقال التليفزيون الصيني إن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني.



وأضاف التليفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.



وظهر في صور نشرها موقع التليفزيون الصيني على الإنترنت رجلان يضبطان كعكة بيضاء زينت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعا ما "حظ سعيد، ستة وستون".



ولم يتبين على الفور إن كان شي قد تناول شيئا من الكعكة.