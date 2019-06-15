التحريات تكشف أسباب محاولة فتاة الانتحار أسفل مترو وادي حوف

كشفت التحريات الأولية عن أسباب محاولة فتاة الانتحار بمحطة مترو وادي حوف بحلوان، موضحة أنها تمر بأزمة نفسية بسبب خلافات عائلية مع شقيقها، مضيفة أنها أن أصيبت إصابات طفيفة برأسها وحالتها مستقرة.



تلقى قسم شرطة أول مترو الأنفاق من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة وادي حوف، بمحاولة فتاة الانتحار بإلقاء نفسها على شريط السكة الحديد أمام قطار المترو رقم 175 "حلوان - المرج" حال دخوله رصيف المرج بالمحطة وسقوطها ما بين قضيبي المترو أسفل القطار مما أدى إلى حدوث إصابتها.



على الفور تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالمحطة بمساعدة الأهالي من إعادتها للرصيف مرة أخرى، وتبين أنها تدعى "م.ش.ن" 33 سنة، أصيبت بجرح قطعي بفروة الرأس جراء الواقعة، وتم نقلها لمستشفى مايو العام لتلقي العلاج اللازم وحالتها العامة مستقرة.



وبسؤال شقيقها "م.ش.ن"، 40 سنة، أكد وجود خلافات عائلية بينها وشقيقها "ر.ش"، ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابتها.



وبالعرض على اللواء مصطفى الرزاز مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.