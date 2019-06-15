القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 03:21 م

وسائل إعلام: سفينة إنقاذ تساعد إحدى ناقلتي خليج عمان

وسائل إعلام: سفينة
dostor.org/2669929

أعلنت الشركات المالكة لناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم بخليج عمان أن الناقلة كوكوكا كاريدجس توجهت مقطورة لميناء خور فكان الإماراتي في حين أن الناقلة فرانت ألتير لا زالت طافية.

وقالت شركة فرنتلاين المالكة لـ"فرانت ألتير" إن "الناقلة فرانت ألتير التي تعرضت لهجوم في خليج عمان يوم الخميس مازالت طافية وتساعدها سفينة إنقاذ... وسيتم إجراء تحقيق مستفيض في الحادث من جانب الشركة وأطراف أخرى، بما في ذلك من قبل مسؤولين حكوميين".

واستبعدت الشركة احتمال وجود خطأ بشري أو فني تسبب في الانفجار، منوهة بأنها ستتوخى أقصى درجات الحذر عند بحث قبول تعاقدات جديدة في المنطقة.

من جهتها قالت شركة "برنهارد شولته" المشغلة للناقلة (كوكوكا كاريدجس) يوم الجمعة، إن الناقلة المذكورة تتجه مقطورة صوب ميناء خور فكان في الإمارات.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، ذكرت شركة الهندسة البحرية الهولندية بوسكالس أنه تم تكليفها بإنقاذ الناقلة (كوكوكا كاريدجس) والناقلة المعطوبة الأخرى (فرانت ألتير) التي تديرها شركة فرنتلاين.

من جهتها، قالت الملاحة البحرية الإيرانية اليوم السبت إن طاقم الناقلة فرانت ألتير المكون من 23 بحارة متواجد الآن في ميناء بندر عباس وسينتقل إلى دبي في غضون ساعات".

وأضافت إدارة الملاحة أنه لم يحدث أي تلوث بيئي ناتج عن حادث تفجير الناقلتين.

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