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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 03:18 م

نجم أتلتيكو مدريد يقترب من الانضمام لصفوف برشلونة

نجم أتلتيكو مدريد
dostor.org/2669922

اقترب أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، من الانضمام لصفوف برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن صفقة جريزمان، ستشبه إلى حد كبير انضمام الدولي البلجيكي، إيدين هازارد، إلى ريال مدريد، هذا الصيف، حيث يتماثلان في السن (28 عامًا)، بالإضافة إلى قيمة التعاقد.

وانضم هازارد إلى الفريق الملكي، مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات قد تبلغ 20 أو 40 مليونًا، وربما أكثر من ذلك، بحسب ذات المصدر.

أما جريزمان، فإن برشلونة سيحصل على خدماته مقابل 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد (بدءًا من 1 يوليو المقبل).

كما أبرزت الصحيفة أن هازارد، هو القطعة التي كان يبحث عنها زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في هذا الميركاتو، والأمر ذاته ينطبق على جريزمان بالنسبة للبارسا.

وكان جريزمان هدفًا لبرشلونة، قبل بداية الموسم الماضي، لكنه قرر الاستمرار لموسم آخر مع أتلتيكو.

وعلى شاكلته جاء اهتمام الميرينجي بضم هازارد، في الصيف الماضي، لكن المحاولة لم تنجح.

وخلال المواسم الخمسة لجريزمان مع أتلتيكو مدريد، نجح في إحراز 131 هدفًا، في 257 مباراة، بينما منح زملاءه 60 تمريرة حاسمة.

أما هازارد، فخلال سبعة مواسم برفقة تشيلسي، أحرز 110 أهداف في 352 مباراة، فيما أعطى رفاقه 92 تمريرة حاسمة.

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