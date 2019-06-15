القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 03:17 م

التضامن: بدء فاعليات المرحلة الثانية لمشروع "مودة" غدًا

التضامن: بدء فاعليات
أ ش أ
dostor.org/2669921

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم السبت، بأن المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لمشروع "مودة" ستبدأ غدًا الأحد حيث سيتم تدريب 500 من مكلفي الخدمة العامة من محافظتى القاهرة والجيزة لمدة عشرة أيام ؛ وذلك في المركز الأوليمبي بالمعادي.

وقالت رمزة حسين مدير مشروع مودة بالوزارة - في تصريحات لها اليوم - إن المتدربين سيتلقون تدريبًا حول مفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية في العلاقات الأسرية والجوانب الصحية والطبية وأهمية الوعي بها للحفاظ علي الروابط الأسرية، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي سيتناول التوعية بالجوانب الشرعية في الحفاظ على الأسرة بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تطبيقية مكملة للجانب النظرى للتدريب.

ومن جهته، ذكر أيمن عبدالعزيز المنسق التنفيذي للمشروع أن المرحلة الأولى تضمنت تدريب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المستهدفة من الأساتذة المتميزين والمعروف عنهم القبول لدى الطلاب حيث قام كل متدرب بتدريب 100 طالب على الأقل على كيفية تطبيق الأساليب والطرق العلمية التربوية الصحيحة للحفاظ على التفاهم بين الزوجين وتدعيم الترابط الأسرى والتدريب على فض المنازعات بين الزوجين لخفض مستوى نسب الطلاق وبخاصة في المراحل الأولى من عمر الزواج، وأسفر التدريب وفقًا لما ذكره عبدالعزيز إلى الوصول إلى توعية 21 طالب وطالبة بالجامعات المختلفة.

وأضاف أن المجتمع المصري في حاجة لمثل تلك المبادرات للحد من الارتفاع المضطرد في حالات الطلاق التي ارتفعت في مصر إلى 198 ألف حالة سنويًا بمتوسط 542 حالة يوميًا، وأن "مودة" يعمل على الحد من زيادة نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

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