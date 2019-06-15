رسميًا.. الإنتاج الحربي يتعاقد مع صانع ألعاب كفر الشيخ

تمكن الإنتاج الحربي، من تدعيم صفوفه بالتعاقد مع أكثم سمير الشهير بـ"جاتوزو" صانع ألعاب فريق كفر الشيخ.



وحصل الفريق العسكري على خدمات اللاعب في صفقة انتقال حر، وتم توقيع عقد مع أكثم لمدة 3 سنوات.



وجاء تعاقد الإنتاج الحربي مع سمير، بعد إشادة مختار مختار المدير الفني للفريق، بالإمكانيات الفنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، بالإضافة إلى رغبة الأخير بشكل مستمر في تطوير مستواه.



وكشفت تقارير صحفية أن الصفقات مستمرة في الإنتاج وتحديدا في الخط الأمامي، في ظل رغبة مختار مختار في بناء فريق قوي، يستطيع المنافسة بقوة خلال الموسم المقبل".



يذكر أن الإنتاج الحربي، تواجد في المركز الـ14 بمسابقة الدوري، برصيد 38 نقطة.