بدء انتخابات غرف بني سويف التجارية بـ 13 لجنة

تزايد الاقبال من التجار أعضاء الجمعية العمومية بالغرفة التجارية ببني سويف بجميع اللجان البالغ عددها 13 لجنة بمدن المحافظة ومقرات الانتخابات.



وكانت اللجان الانتخابية الرئيسية والفرغية للغرفة التجارية ببنى سويف وباقى اللجان الاخرى قد بدأت عملها فى الساعه التاسعه صباحا بدلا من الساعه الثامنه لعدم وجود العدد القانونى لفتح اللجنه وهو 3 تجار، بالاضافه لاستكمال اجراءات الانتخابات مع اللجنه المؤقته التى تدير العمليه الانتخابيه باللجان الـ13.



من ناحيته، قال رئيس اللجنه العامه بنى سويف، خالد سعد، إن بعض اللجان شهدت اعتراض مرشحى قائمة الاصلاح والتطوير على تفويض غير التجار التصويت مطالبين بضرورة أن يكون المفوض اليه تاجر.



ويتوجه اليوم نحو ٥٣٧ ألف و٨٢٩ ناخبا إلي ١٥٢ لجنة علي مستوي ٢١ محافظة لإنتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة إنتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين نصف عدد الأعضاء حتي يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة وننشر عدد الذين لهم حق الإنتخاب بكل غرفة وعدد اللجان والمطلوب انتخابهم.