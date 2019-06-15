وكيل الأزهر يشارك في القمة الإفريقية الأولى حول "ختان الإناث"

يشارك فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، في القمة الإفريقية الأولى بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال.



كما يشارك في فعاليات القمة التي تقام في الفترة من 16 يونيو إلى 18 يونيو 2019، بفندق قصر الملك فهد بالعاصمة السنغالية داكار وفد من علماء الأزهر الشريف يضم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جمال أبو السرور، مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، والدكتورة ميرفت محمود أستاذ الطب التناسلي بجامعة الأزهر.



وتهدف القمة الإفريقية إلى ترجمة التزام الحكومات والقيادات الدينية والتقليدية والمنظمات المجتمعية ووسائل الإعلام ومنظمات الشباب والمجتمع المدني بحلول حقيقية وواقعية، من أجل المساهمة في القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحالات الزواج المبكر بحلول عام 2030.