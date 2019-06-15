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السبت 15/يونيو/2019 - 03:12 م

بوتين يدعو إلى ضرورة استعادة الثقة بين الدول إزاء التجارة العالمية

بوتين يدعو إلى ضرورة
dostor.org/2669913

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى ضرورة استعادة الثقة بين الدول فيما يتعلق بالتجارة العالمية، وإيجاد طريقة لحل قضايا الحروب التجارية.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها خلال قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" المقامة في العاصمة الطاجيكية دوشنبيه وبثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "لسوء الحظ، هناك حروب تجارية في جميع أنحاء العالم، وفي الواقع، هناك حرب مستمرة تنطوي على البلطجة ومحاولات للقضاء على المنافسين من خلال أساليب غير سوقية. اليوم، جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من هذا الوضع لها أهمية كبيرة".

وأكد بوتين على الحاجة إلى "استعادة الثقة وإقامة قواعد عادلة للتعاون الاقتصادي والبدء بحماية القطاع الاجتماعي والإنساني من العقوبات التجارية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن هذه القضية قد أثيرت في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي عقد في الفترة بين 6 و8 يونيو الجاري.

كما تطرق الرئيس الروسي أيضا إلى التعاون بين الدول الآسيوية، حيث أشار إلى أن المنطقة كانت واحدة من العوامل الدافعة وراء النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح أن بلاده أولت اهتماما خاصا لهذا المجال من التعاون، مشيرا إلى أنه في 2015 أنشأ أعضاء القمة مجلسا تجاريا بمبادرة من روسيا، بينما تم إعداد مذكرة تعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة قبل قمة دوشنبيه.

وقال بوتين "ندعو إلى تعزيز التجارة والتخلي عن الحمائية والعقوبات غير المشروعة، وكذلك القيود والحواجز ذات الدوافع السياسية، إننا مصممون على تعزيز الاستثمار والتعاون الصناعي القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية واحترام مصالح بعضنا البعض".

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