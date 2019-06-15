خاص.. الكهرباء: إنشاء 4 محطات محولات في صعيد مصر بـ 2.1 مليار جنيه

أكد العضو المتفرغ للشركة المصرية لنقل الكهرباء للمنطقة الجنوبية، المهندس صلاح عزت، أنه بحلول عام 2020 يتم الانتهاء من تنفيذ 4 محطات محولات من أكبر المحطات في مصر، بتكلفة 2.1 مليار جنيه، بقدرة إجمالية 2000 كيلوفولت، تعمل على دعم وتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء في إقليم صعيد مصر.



وأضاف المهندس صلاح عزت لـ«الدستور»، أن تكلفة المحطة الواحدة تقدر بـ 700 مليون جنيه، بقدرة 500 كيلوفولت، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تنفيذ المحطات الأربعة على مراحل حتي مطلع يناير من العام 2020.



وأشار العضو المتفرغ للمصرية لنقل الكهرباء إلى أن مواقع محطات المحولات الأربعة، تقع في محطة محولات نجع حمادى، ومحطة محولات سوهاج، ومحطة محولات قنا، ومحطة محولات المزرعة الشمسية في بنبان غرب محافظة أسوان، مشيرًا إلى أن مراحل الانتهاء من تنفيذ أول محطة تبدأ في الربع الثالث من العام الحالي، ويتم تسليم المحطة الأخيرة في نهاية ديسمبر من العام نفسه أو مطلع يناير 2019.