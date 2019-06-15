"حقيقة تأميم الفتوى".. الدستور «نيوز ليتر 42» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ 42 من «الدستور Newsletter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.





"حقيقة تأميم الفتوى" هو عنوان نشرتنا هذا الأسبوع، حيث تتبع فريق النشرة الحقيقة المنسية والمنقوصة فى الهجوم على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لتصريحاته عن "دار الإفتاء".





بدأت القصة عندما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يعود تاريخه لـ 6 يناير 2017 ضمن حلقة حوارية لبرنامج يذاع على التلفزيون المصري، يؤكد فيه الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر غير مسؤول عن الفتوى التى تخرج من أى فرد يرتدي عمامة حتى ولو أزهرية، وأن الجهتين المسؤولين فقط عن الإفتاء هما "مجمع البحوث الإسلامية" و"هيئة كبار العلماء" مشيراً إلى أن الأزهر غير مسؤول عن فتاوى "دار الإفتاء" قائلاً "الإفتاء حين تفتي لسنا مسؤولين عنها" وخرج الكثيرين ينتقدون شيخ الازهر على أن هذا التصريح يعد تنصلاً من دار الإفتاء وعدم اعتراف بفتواهم.









لكن فى الأيام الماضية نشرت دار الإفتاء بياناً يتضمن مقطع فيديو يوضح سؤالاً للإمام الأكبر ، شيخ الأزهر الشريف، ينفي خلاله التبرؤ من فتاوى دار الإفتاء، مؤكداً أن الرأي الصحيح الذي سيسأل عنه المؤمن يوم القيامة هو الصادر من دار الإفتاء المصرية أو من الأزهر الشريف، ليس عن الأفراد وإنما الصادر من مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء، فهؤلاء هم فقط من يبلغون حكم الله في القضايا والأحكام الشرعية، ووصف بيان الإفتاء أن من روج هذة الكلمات التى وصفوها بـ"المقطوعة فى غير محلها" بأتباع الجماعات المتطرفة.





ويوضح فريق "الدستور نيوز ليتر" أن دار الإفتاء المصرية تتبع إداريًا وماليًا وسياسيًا لوزارة العدل، لكن بحسب المفتى الحالي الدكتور شوقي علام فإن دار الإفتاء مستقلة ماليًا عن وزارة العدل منذ عام 2008.





في حين قال الدكتور على جمعة المفتي السابق، أنها تتبع وزارة العدل من الناحية السياسية فقط، لكن الأغرب من ذلك أن من يختار مفتى الجمهورية هى هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، حيث تنص اللائحة الداخلية لهيئة كبار العلماء، التى أقرتها فى جلستها الأخيرة، والخاصة بترشيح مفتى الجمهورية، على أن يدعو شيخ الأزهر هيئة كبار العلماء للانعقاد قبل موعد انتهاء مدة مفتى الجمهورية بشهرين على الأقل، وأن ترشح الهيئة ثلاثة من العلماء من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تنطبق عليهم شروط صلاحية شغل منصب المفتي.

وتقترع الهيئة على المرشحين الثلاثة ويعتبر من يحصل على أعلى الأصوات هو مرشح هيئة كبار العلماء لمنصب الإفتاء ويعرض شيخ الأزهر الترشيح على رئيس الجمهورية لإصدار قرار رسمى بتعيين مفتى الجمهورية الجديد.





مدارس للواعظات فى مصر.. ما القصة؟

أعلنت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اعتمد الأسبوع الماضي، 15 مدرسة علمية وقرآنية للواعظات للمشاركة في أنشطة مدرسة المسجد الجامع الصيفية هذا العام كمجموعة أولى يتم التوسع في عددها تباعًا. وبحسب البيان فإن الدراسة في هذه المدارس ستنطلق يوم السبت 18 شوال 1440هـ الموافق 22 يونيو 2019م، وأن الالتحاق بجميع مدارس الواعظات العلمية والقرآنية سيكون متاحًا لجميع السيدات بمختلف أعمارهن من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة، وسائر الفتيات والسيدات، وبالمجان.





ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟

نهر جاف كبير.. قصة "وادي العلاقي" الذي ظهر فى تلال البحر الأحمر

روجت وزارة التخطيط فى بياناتها لـ"وادي العلاقي" والذي يقع علي بعد 180 كم جنوب أسوان في الجهة الشرقية من بحيرة ناصر ويمتد الوادي حوالي 275 كم في إتجاه جنوب شرق / شمال غرب ومتوسط عرضه 1 كم ، وهو عبارة عن نهر جاف كبير كان ينبع من تلال البحر الأحمر، وبعد بناء السد العالي وامتلاء بحيرة ناصر بالمياه في عام 67 دخلت إليه المياه وأصبح جزء من البحيرة ثم انحسرت المياه عن جزء كبير من الوادي نتيجة انخفاض منسوب المياه بالبحيرة في السنوات الأخيرة.





اجازتك بوطنك.. مبادرة الهجرة للمصريين المقيمين فى الخارج

دعت وزيرة الهجرة بمناسبة الأجازة الصيفية الأسر المقيمة بالخارج، لمشاركة أبنائهم خلال زيارتهم لمصر في البرنامج الذي تنظمه الوزارة لأبناء المصريين في الخارج من الجيل الثاني والثالث، على أن يتراوح سن الشباب بين ١٨-٣٥ عاما، ويعد البرنامج هو الجزء الثاني من مبادرة "في اجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" والتي أطلقت العام الماضي خلال الأجازة الصيفية بمشاركة المقيمين بالخارج أثناء إجازتهم، وتقرر مد المبادرة للجيل الثاني والثالث من أبناء المصريين من الشباب خلال تواجدهم بمصر





فريق النشرة: وسام عطية - نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب - سلمى أشرف - رغدة محمد - ياسمين محمود - منة سالم - محمود فوزى - مصطفى حربى – فاطمة مرزوق.



