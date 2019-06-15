البابا تواضروس: "الكنيسة بيت المحبة وصانعة السلام"

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن اليوم هو مناسبة فرح بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة عيد حلول الروح القدس، ونتذكر ثمر الروح في حياة الكنيسة وتتمثل في "محبة، فرح، سلام".



وأشار البابا تواضروس خلال كلمته بقداس تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء مريم الوجوه بشبرا اليوم قائلًاُ" الكنيسة هي بيت المحبة وصانعة السلام "، مؤكدًا على أهمية دور الكنيسة والله الذي سمح بإنشاء الكنائس وصارت الكنيسة عروس المسيح وتسمى بيت الله وبيت الملائكة والقديسين.



وأكد أن الكنيسة تعلمنا المحبة في مدارس الأحد ولذلك ونحن نحتفل بهذه الكنيسة أكثر شئ احرصوا عليه المحبة التي تشمل الجميع والكنيسة تبني من محبة القلوب.