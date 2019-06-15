المجمع المقدس يقرر تشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية

قرر المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في توصياته عقب الجلسة الختامية، تشكيل لجنة فرعية جديدة للمراجعة الإيمانية تكون مسئولة عن مراجعة أي تعليم خاطئ ينشر سواء على الميديا أو على المنابر وسيكون مقررها نيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا.



وجاءت هذه اللجنة نتاج المذكرة التي تقدم بها عدد من الأساقفة وهم الانبا موسى مقرر لجنة التعليم بالمجمع والأنبا بنيامين والأنبا أغاثون والأنبا مايكل إلى المجمع المقدس قبيل انعقاد جلساته.



ووضعت هذه المذكرة عدد من الملاحظات حول الأمور الإيمانية والعقائدية،حيث نصت المذكرة على أن هناك بعض المخالفات العقائدية التي انتشرت بين الأوساط القبطية في الوقت الراهن يجعل من الضروي أن يتدخل المجمع المقدس للتصدي لها.



وطالب الأساقفة الأربعة بمذكرتهم بضرورة سرعة التدخل من المجمع المقدس، برئاسة البابا تواضروس، للتصدى لهذه المخالفات والتعديات، التى تمس الكنيسة وعقائدها وتقاليدها، وما تسلمته الكنيسة من الإيمان منذ 21 قرنًا من الزمان.



وركزت المذكرة المقدمة للمجمع المقدس والنتي نتج عنها تشكيل لجنة المراجعة الإيمانية الجديدة على ضرورة معرفة خطورة عدم التمسك بما جاء فى المجامع المسكونية، من قوانين وتعاليم، بالإضافة إلى خطورة رفض قوانين الكنيسة، بل والتعدى عليها بصور واشكال مختلفة، وهناك البعض من الأديرة والمدارس والإيبارشيات، لها كتابات تتعارض مع إيمان الكنيسة، يجب الجلوس مع أصحابها وإيجاد حل لها، وذلك بمراجعتها، واتخاذ قرارات لتصحيح الأخطاء، وأيضًا مراجعة الكتب والمجلات والنبذات، وما يصدر على المواقع من تعاليم خاطئة، وبها أخطاءعديدة، كانت ومازالت سبب بلبلة فى التعاليم الكنسية، واعتناق عقائد غريبة، مثال:اسطورية الكتاب المقدس، ومدارس نقد الكتاب، وتناول المرأة الحائض، وغيرها مع وضع حدود للاختلاط بكنائس الطوائف، والتمسك بالوحدة المسيحية القائمة على الإيمان الواحد الذى تسلمناه من القديسين، على أى اعتبارات أخرى، لا تفيد كنيستنا ولا كنائس الآخرين، وكل هذه الأسباب التي ذكرتها المذكرة تعد هي المهام الجديدة للجنة المراجعة الإيمانية.



وعلق المفكر القبطي كمال زاخر على تشكيل لجنة المراجعة الإيمانية قائلًا" هذا القرار مطلب لم نتوقف عن المطالبة به فى اصداراتنا وهو يضع الكنيسة على طريق التصحيح وخاصة فى كتاب الكنيسة صراع أم مخاض ميلاد أكدت على هذا الأمر.



وأشار " زاخر " في تصريحات خاصة لـ" الدستور"إلى أن العالم الافتراضي يعرض أزمات عقائدية كثيرة حول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يدينها البعض ويستنكرها الأخر ولكن بحث ودراسة حقيقة هذه الأزمات يجب أن توجد هيئة أو لجنة مختصة ترد على هذه الأزمات الحقيقية منها والمفتعلة في بعض الأحيان.



وأكد أن هذه اللجنة سيكون لها أهمية كبيرة خلال المرحلة المقبلة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال دراستها الأمور الخلافية وإعادة فحص جذورها، بل وتعيد فحص اشكاليات عصر المجامع وتاريخ الإنشقاق، وتحتاج إلى تعامل جاد وموضوعى لا يتوقف عند تخوم الرفض والإدانة وربما التحريم، بل يتجاوز هذا ويعبر عليه دون التفات، لنجد انفسنا أمام وجوبية تأسيس مركز أبحاث أكاديمى يضم المتخصصين والباحثين عند أعلى نقطة فى الكنيسة، يعكف على وضع دستور يحدد ويقنن ويوثق الإطار العقائدى للكنيسة ومصادره المعتمدة لديها.



وأوضح أن هذه اللجنة يجب أن تلتفت إلى أبعاد وفلسفة الطقوس الكنسية وتحقيقها على المصادر الآبائية السليمة وتوثيق القوانين الكنسية التى تقبلها الكنيسة وتقنين وتوثيق العلاقات البينية داخل الكنيسة بالإضافة إلى تحديد شكل العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنائس المسيحية الأخرى بالإضافة إلى تحديد مسارات العلاقات مع الأديان الأخرى ومع المجتمع العام.