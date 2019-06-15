إنفوجراف.. قائمة المحافظات الأكثر توريدًا للقمح

شهد موسم توريد القمح هذا العام إقبالًا هائلًا من قبل المزراعين، وزيادة الكمية الموردة في بعض المحافظات عن النسبة المستهدفة من قبل مديرية التموين، كما قامت الحكومة برصد مبالغ مالية كبيرة من أجل تسديد مستحقات المزارعين فورًا، وهو ما لاقى قبولًا ورضا من قبل المزارعين واعتبروه تشجيعًا لهم على تعب موسم كامل.



وترصد الدستور بالأرقام، ما استقبلته الشون والصوامع المختلفة بالمحافظات والأقاليم الأعلى في عملية التوريد والتي تصدرتها محافظة الشرقية، كما ورد مزارعو محافظة مطروح كميات جيدة من القمح والشعير هذا الموسم، وتخطت الكمية المستهدفة في الغربية حاجز 101% هذا العام وهو ما لم يحدث خلال السنوات الماضية على الإطلاق، وكان مفاجأة كبيرة للمسئولين في المحافظة.

