القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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السبت 15/يونيو/2019 - 03:04 م

ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت

ضبط 4 أشخاص نشروا
dostor.org/2669898

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر شبكة الإنترنت، وآخر لترويجه سماعات لتسهيل الغش.

أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط شخص مقيم في بني سويف، أثناء تواجده في المعادي بالقاهرة، لإدارته 5 صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يستغلها في نشر مشاركات لعرض وبيع سماعات لتسهيل الغش، وبحوزته "2 سماعة صغيرة الحجم، 10 بطاريات صغيرة الحجم، و12 ألف جنيه مصرى، وهاتفا محمول".

كما تم ضبط شخص في أبوكبير بالشرقية؛ لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

ونجحت جهود أجهزة الأمن في ضبط شخص في البدرشين بالجيزة؛ لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص جهاز لاب توب و2 هاتف محمول بحوزته تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخص مقيم بديروط في أسيوط؛ لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، بالإضافة إلى إدارته 8 مجموعات على أحد مواقع التواصل الاجتماعى لذات الغرض.

وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط شخص مقيم في رشيد بالبحيرة؛ لإنشائه مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بتداول أسئلة وإجابات لامتحانات الثانوية العامة، وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود محادثات مع آخرين تتضمن صورا خاصة بامتحانات الثانوية العامة، وطلبه مبالغ مالية نظير إرسالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت
ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت
ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت
ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة الثانوية العامة عبر الإنترنت
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