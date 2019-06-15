القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 03:02 م

زحام شديد أمام لجان انتخابات الغرف التجارية بالإسماعيلية

زحام شديد أمام لجان
دعاء أبوالعزم - طارق عتمان
dostor.org/2669893

حالة من الزحام الشديد شهدها محيط لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية، منذ صباح اليوم.

واصطف العشرات من التجار منذ الصباح الباكر وقبل فتح باب "التصويت" في الثامنة صباحا اليوم، لاختيار 7 مرشحين من 18 مرشحا يتنافسون في انتخابات مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية، الذي يستمر التصويت حتى الخامسة مساء اليوم.

ويحق لـ8638 من تجار الإسماعيلية التصويت فى الانتخابات التي يتنافس فيها 18 مرشحا.

ويتوجه اليوم نحو537 ألفا و829 ناخبا إلى 152 لجنة على مستوى 21 محافظة، لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس إدارات الغرف التجارية في هذه المحافظات، وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة إنتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين نصف عدد الأعضاء حتى يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة.

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