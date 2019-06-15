السكة الحديد: تأخيرات الوجهي القبلي والبحري تتراجع

قالت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، إن معدل تأخيرات الوجه القبلي شهدت تراجع كبير خلال الفترة الماضية، بعدما كانت تسجل التأخيرات 45 دقيقة أصبحت 30 دقيقة فقط وهو إنجاز كبير للغاية.



وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن هناك تعليمات مشددة من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة بشأن الإلتزام بجدوال التشغيل وعدم تأخر الرحلات عن مواعيدها وذلك حتي لا يزداد التأخير عن المعدل المسموح به ومن ثم إزعاج المواطنين.



وأكدت المصادر على أن تأخيرات الوجه البحري أيضا شهدت تراجع فبعدما كانت تصل إلي 40 دقيقة فى بعض الرحلات، أصبحت تسجل 20 دقيقة فقط على الأكثر، لافتين إلي أن التأخيرات جزء كبير منها بسبب أعمال التطوير التي تجري على الخط والتي تسبب تقليل السرعة الخاصة بالقطارات في بعض المناطق.