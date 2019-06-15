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السبت 15/يونيو/2019 - 02:54 م

وفاة طفلة هندية من المهاجرين في صحراء أريزونا بسبب الشمس

وفاة طفلة هندية من
dostor.org/2669874

قال طبيب وقوات حرس الحدود الأمريكية إن طفلة من الهند عمرها ست سنوات توفيت بضربة شمس في الصحراء بولاية أريزونا الأمريكية بعد أن ذهبت أمها مع مهاجرين آخرين للبحث عن ماء.

وقال حرس الحدود ومكتب الطب الشرعي في مقاطعة بيما إن قوات حرس الحدود عثرت على الطفلة جوروبريت كور غربي لوكيفيل بولاية أريزونا يوم الأربعاء عندما وصلت الحرارة إلى 42 درجة مئوية.

وهذه ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها لطفل من المهاجرين هذا العام في صحاري جنوب أريزونا وهي تسلط الضوء على خطورة حرارة الصيف مع عبور موجة من المهاجرين، معظمهم من أمريكا الوسطى، الحدود
الأمريكية المكسيكية سعيا إلى الحصول على حق اللجوء.

وقال مسئولون في إدارة الهجرة إن عددا متزايدا من الهنود يدخلون إلى الولايات المتحدة قادمين من المكسيك ضمن آلاف المهاجرين الأفارقة والآسيويين الذين يقطعون الرحلة الشاقة.

وكانت الطفلة وأمها ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة هنود تركهم المهربون في منطقة حدودية نائية صباح الثلاثاء على بعد 27 كيلومترا غربي بلدة لوكيفيل الحدودية الأمريكية التي تبعد 80 كيلومترا جنوب
غربي توسون.

وبعدما قطعت المجموعة مسافة كبيرة سيرا على الأقدام ذهبت أم الطفلة وامرأة أخرى لتبحثا عن ماء وتركتا الطفلة مع امرأة أخرى وابنتها.

وهامت أم الطفلة والمرأة الأخرى في صحراء سونوران المقفرة لمدة 22 ساعة قبل أن يعثر عليهما أحد أفراد قوات حرس الحدود الأمريكية عن طريق اقتفاء آثار أقدامهما.

وبعد أربع ساعات عثرت قوات حرس الحدود على جثة الطفلة على بعد 1.6 كيلومتر من الحدود.

وتعقب أفراد حرس الحدود المرأة الأخرى وطفلتها البالغة ثمانية أعوام إلى المكسيك قبل أن تعاودا دخول الولايات المتحدة وتسلما نفسيهما إلى حرس الحدود.

وقال جريج هيس كبير الأطباء في مكتب الطب الشرعي بمقاطعة بيما إن الطفلة توفيت بسبب الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم وقُيدت وفاتها على أنها حادث عارض.

وحتى الثلاثين من مايو أيار سجل المكتب 58 حالة وفاة لمهاجرين في جنوب أريزونا معظمها مرتبط بالحرارة. وسجل المكتب عددا قياسيا بلغ 127 حالة وفاة في عام 2018.

واتهمت قوات حرس الحدود المهربين بالمسئولية عن وفاة الطفلة.

وقال روي فياريل قائد قوات حرس الحدود في توسون "هذا موت عبثي تسببت فيه عصابات تتربح من تعريض الأرواح للخطر".

وقالت خوانيتا مولينا الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات الأمن على الحدود الأمريكية تتحمل أيضا جانبا من المسئولية إضافة إلى حالة الإنهاك التي يكون عليها الأطفال المهاجرين عند
بلوغهم الحدود.

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