إقبال كثيف على انتخابات غرفة الدقهلية التجارية

شهدت لجان غرفة الدقهلية التجارية الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المجمع الانتخابي البالغ 40919 تاجرا، لانتخاب 8 مرشحين من 16 مرشحا لمجلس إدارة الغرفة دورة2019-2023.



وظهر الإقبال الواسع فى لجان منية النصر، وطلخا، والسنبلاوين، وميت غمر وبندر ومركز المنصورة.



وينحصر التنافس الانتخابي حاليا بين قائمتين الأولى ترفع شعار "العطاء بلا حدود" جميعها تضم أعضاء المجلس الحالي، وهم: مدحت فوزي عبدة الفيومي، وسامي أحمد عبد الرازق سلطان، وثروت فتح الباب، والسيد حمد التهامى حسنين، والمهندس أحمد رعب وابراهيم يحيى أبو الفتوح ووليد فتحي السيد فرعون، وحاتم حسين محمد أحمد المير.



أما القائمة الثانية المنافسة والتي ترفع شعار "التغيير والإصلاح" وتضم حسن الحنفى حسن الناغى، وابراهيم رفعت حسيب، وياسر الحنفى الناغى، وحسن محمد منصور عطية، وعبد الغنى عبد العليم عبد الغنى، ومجدى عبد الرازق احمد موسى، ومدحت أحمد فهمى سلامة، ومجدى عبد الرازق أحمد موسى، وطلعت محمد على عبد الجواد الشاعر، وتتنافس القائمتين على ٨ مقاعد لمجلس إدارة الغرفة الدقهلية التجارية.