القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
اقتصاد
السبت 15/يونيو/2019 - 02:53 م

إقبال كثيف على انتخابات غرفة الدقهلية التجارية

إقبال كثيف على انتخابات
دعاء أبو العزم - طارق عتمان
dostor.org/2669872

شهدت لجان غرفة الدقهلية التجارية الانتخابية، إقبالا كثيفا من قبل المجمع الانتخابي البالغ 40919 تاجرا، لانتخاب 8 مرشحين من 16 مرشحا لمجلس إدارة الغرفة دورة2019-2023.

وظهر الإقبال الواسع فى لجان منية النصر، وطلخا، والسنبلاوين، وميت غمر وبندر ومركز المنصورة.

وينحصر التنافس الانتخابي حاليا بين قائمتين الأولى ترفع شعار "العطاء بلا حدود" جميعها تضم أعضاء المجلس الحالي، وهم: مدحت فوزي عبدة الفيومي، وسامي أحمد عبد الرازق سلطان، وثروت فتح الباب، والسيد حمد التهامى حسنين، والمهندس أحمد رعب وابراهيم يحيى أبو الفتوح ووليد فتحي السيد فرعون، وحاتم حسين محمد أحمد المير.

أما القائمة الثانية المنافسة والتي ترفع شعار "التغيير والإصلاح" وتضم حسن الحنفى حسن الناغى، وابراهيم رفعت حسيب، وياسر الحنفى الناغى، وحسن محمد منصور عطية، وعبد الغنى عبد العليم عبد الغنى، ومجدى عبد الرازق احمد موسى، ومدحت أحمد فهمى سلامة، ومجدى عبد الرازق أحمد موسى، وطلعت محمد على عبد الجواد الشاعر، وتتنافس القائمتين على ٨ مقاعد لمجلس إدارة الغرفة الدقهلية التجارية.

موضوعات متعلقة

الدفاع اللبناني: منفتحون على أي أفكار للتعاون العسكري مع روسيا

41 ألف تاجر لهم حق التصويت في انتخابات الغرفة التجارية بالدقهلية

إقبال كثيف من تجار الإسكندرية على انتخابات الغرفة اليوم

"صديق": انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية شهدت مخالفات جسيمة

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 5 ساعات

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ يومين

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ أقل من شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أكثر من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

تبدأ يناير المقبل وتستمر لـ2024.. تفاصيل خطة جيش الاحتلال للحرب على غزة

بدأ الكترونيًا.. "الدستور" تضع خارطة مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي

اللدغة القاتلة.. اختفاء أمصال الثعابين والعقارب يهدد أهالي القرى الجبلية

الجيش السوداني يكشف ملابسات "المحاولة الانقلابية" ومن يقف وراءها

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

إسبانيا تدق ناقوس الخطر بعد سرقة منزل نجم ريالي آخر

رسميا.. ليوناردو مديرا رياضيا لسان جيرمان

نجم أتلتيكو مدريد يقترب من الانضمام لصفوف برشلونة

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة.. والقاهرة 33 درجة

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

الرئيس نيوز

النائب العام السوداني: البشير إلى المحاكمة الأسبوع المقبل

النقل: توافد الركاب على محطات المترو الجديدة من بداية التشغيل صباح اليوم

الجزائر تصدر مذكرة اعتقال في حق وزير سابق متهم بالفساد

في مؤتمر صحفي.. رئيس الزمالك يهاجم صلاح

أماني الطويل: أثيوبيا وأمريكا سبقت الجامعة العربية إلى السودانيين

كشكول

تعاون بين جامعة كفر الشيخ وزارة الاتصالات في مجال الذكاء الاصطناعي

رسميًا.. تعديل نموذج إجابة "إنجليزي" الثانوية العامة

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بمرسى علم

هل تحل الجامعات الأهلية أزمة الكثافات؟.. أكاديميون يجيبون

بالأسماء.. جامعة الأزهر تعلن الفائزين في مسابقة القرآن الكريم

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

من قلب النجع.. "القراقرى" الذي أطاح الزمن بغرابيله

الفئران

منوعات

كائنات حية في الجسم تلتهم العقاقير وتوقف فعاليتها

بدء أعمال البناء في سد مثير للجدل بمحمية تنزانية

بيتزا "مجانية" للممتنعين عن استخدام هواتفهم

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎