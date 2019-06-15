القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 02:00 م

نجم المغرب يرد على خبر استبعاده من أمم افريقيا بفيديو مُحير

عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله من منتخب المغرب
وكالات
dostor.org/2669729

اتخذ استبعاد عبد الرزاق حمد الله من منتخب المغرب استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا، منحى جديدا، بنشر اللاعب فيديو يظهر تمتعه بكامل لياقته، وهو ما يتعارض مع رواية إبعاده بداعي الإصابة.

ونشر حمد الله المحترف في صفوف النصر السعودي، مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، وهو يتمرن ويجري بعض التدريبات المتنوعة والشاقة، التي لا يقدر عليها لاعب يعاني من إصابة في الظهر، وهو ما يضع محل شك، رواية الاتحاد المغربي لكرة القدم، الذي نشر بيانا قبل أيام، أعلن فيه أن سبب استبعاد حمد الله، راجع لمعاناته من إصابة على مستوى الظهر والفخذ.

الفيديو الجديد، يرجح ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية، التي شككت في إصابة حمد الله وأرجعت سبب مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي، إلى الأحداث التي رافقت مباراة المغرب وغامبيا الودية، التي جرت أطوارها الأربعاء الماضي في مدينة مراكش، وانتهت بفوز مفاجئ للمنتخب الضيف بهدف نظيف.


وفي الأنفاس الأخيرة من تلك المباراة، أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لمعادلة النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دارت مناقشة غير ودية سريعة بينه وبين زميله فيصل فجر، وانتهت برفض الأخير التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس غامبيا.

وتواصل الخلاف بين حمد الله وفجر بعد نهاية المباراة، حيث اتهم الثاني الأول بتشتيت تركيزه أثناء تنفيذه ركلة الجزاء قبل أن يضيعها، كما أن بعض لاعبي منتخب "أسود الأطلس" وقفوا في صف فجر في هذه الإشكالية، وهو ما دفع هداف النصر السعودي لحزم حقائبه، ومغادرة المعسكر بدون رجعة، بحسب وسائل إعلام مغربية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ 5 أيام

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ 5 أيام

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 2022-2023

مصر للطيران تعلن موعد أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى باريس

الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27: ننتظر المزيد

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

نجم المغرب يرد على خبر استبعاده من أمم افريقيا بفيديو مُحير

البرازيلية مارتا تستعين بحذائها للمطالبة بالمساواة

صحف إيطاليا تركز على تأهل منتخب السيدات لدور الـ16 بكأس العالم

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

الرئيس نيوز

هروب جماعي لنزلاء مستشفى الأمراض النفسية في عدن

ألقت نفسها من الدور الثاني.. صعوبة الاستاتيكا تدفع طالبة لمحاولة الانتحار

تحديد موعد صرف رواتب يونيو لـ6 ملايين موظف حكومي

"تأديب القضاة" يستأنف محاكمة "روؤف وعبد الجبار" في "قانون التعذيب"

وفد برلماني يزور معسكر المنتخب في برج العرب

كشكول

جامعة الأزهر تنظم احتفالاً بيوم البيئة العالمي.. الاثنين

"أنا المصري" مبادرة خريجي الأزهر بمطروح لغرس الانتماء

33 طالب وطالبة يتغيبون عن أداء امتحان الاستاتيكا بدمياط

"المحرصاوي" يتفقد امتحان الحديث بمعهد فتيات أرض الجنينة

عمليات التعليم ترصد 5 حالات غش بالمحمول ونشر على فيسبوك

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بروتين مستخلص من الفئران قد يصبح "أكسير الشباب"

تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎