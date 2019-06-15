فوربس تكشف خطط مصر للطيران للوصول بأسطولها لـ 100 طائرة

أكدت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن الحكومة المصرية متمثلة في شركة مصر للطيران تسعى لإعادة هيكلة القطاع.



وتابعت أن الشركة تهدف إلى الوصول بأسطولها إلى 100 طائرة، في خطة جديدة يقودها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مصر للطيران أحمد عادل، حيث ظلت الشركة صامتة لا تتحدث عن خططها لدعم السياحة وقطاع الطيران منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية فوق منتجع شرم الشيخ.



وأوضحت أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والقضاء على العديد من البقع الإرهابية، وهو ما جفع شركة مصر للطيران للعمل على خطة إعادة هيكلة كاملة تهدف إلى العودة للنمو.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة "كانت استراتيجيتي عندما تم تعييني من قبل الوزارة هي البدء في تنظيم الكيان من الداخل، والنظر في المناطق التي يمكننا فيها خفض التكاليف ويمكن أن نكون أكثر كفاءة فيها".



وتابع "استعنا بشركة تساعدنا على خطة التحول والدخول في مرحلة التنفيذ، والتي تستمر لمدة 18 شهر، وتتضمن الخطة مكاسب سريعة واستراتيجية لتطوير خدمات الطيران".



وأشار إلى أنه يجري طرح نموذج جديد لشركو طيران القاهرة، والتي تسعى جاهدة لتحقيق أهداف النمو، خصوصًا وأنها تجمع بين الرحلات الجوية المستأجرة وعمليات النقل المجدولة منخفضة التكلفة.



وأضاف "نحن نملك 60٪ من أسهم شركة طيران القاهرة، ونعمل على تطوير الشركة التي تعمل في الطيران منخفض التكلفة، ويعد هذا النوع من الطيران ضمن استراتيجية التطوير الجديد".



وأوضح أن مصر للطيران تمتلك الآن أسطول مكون من 71 طائرة، منها 12 طائرة إقليمية من طراز "إمبراير" و"إيجبت إير اكسبرس"، وسبع طائرات من طراز "إير باص إيه 320 إس"، و3 طائرات شحن من طراز "إيجبت إير كارجو".



وأكد عادل أنه سيتم استبدال طائرات "إمبراير" بـ "إيه 220" في الفترة ما بين سبتمبر 2019 وإبريل 2020، في حين سيتم استلام 4 طائرات من طراز "بوينج 787" إضافية هذا العام، بجانب 10 طائرة من طراز "إيه 320" في العام المقبل.



وتابع "خطوتنا التالية، خلال النصف الثاني من العام، هي البدء في تجديد الـ 50٪ القادمة من الأسطول مع التركيز على هدف تكوين 100 طائرة بحلول عام 2027 ".



وأوضحت الصحيفة أن خطط النمو تعكس ثقة مصر في تحسن ظروف السياحة لديها وعودتها لسابق عهدها.