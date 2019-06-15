محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تنمية المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين

شدد محافظ أسيوط جمال نورالدين على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها ؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنمية الصعيد.



جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، حيث وجه مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل محطات الصرف الصحي بتلك المناطق بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية.



ودعا المحافظ إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.



وناقش الاجتماع عددا من طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة وبعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة ووضع حلول لها.