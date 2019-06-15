القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
محافظات
السبت 15/يونيو/2019 - 01:58 م

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تنمية المناطق الصناعية وحل مشاكل المستثمرين

محافظ أسيوط جمال
محافظ أسيوط جمال نورالدين
أ ش أ
dostor.org/2669725

شدد محافظ أسيوط جمال نورالدين على أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمحافظة والعمل على تنمية تلك المناطق وتطويرها والنهوض بها ؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة، حيث وجه مسئولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتشغيل محطات الصرف الصحي بتلك المناطق بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع مجلس إدارة المناطق الصناعية والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتوصيل المرافق والخدمات التي تحتاجها المناطق الصناعية بالتنسيق مع المستثمرين وكافة الجهات المعنية.

ودعا المحافظ إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات والاستفادة من المناطق الصناعية الموجودة بالمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وناقش الاجتماع عددا من طلبات المستثمرين الراغبين في تخصيص قطع أراض لإنشاء مشروعات مختلفة وبعض المشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية المختلفة ووضع حلول لها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان

منذ 3 أيام

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

منذ 3 أيام

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية

منذ 4 أيام

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

منذ 4 أيام

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الآن

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 2022-2023

مصر للطيران تعلن موعد أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى باريس

الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27: ننتظر المزيد

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

نجم المغرب يرد على خبر استبعاده من أمم افريقيا بفيديو مُحير

البرازيلية مارتا تستعين بحذائها للمطالبة بالمساواة

صحف إيطاليا تركز على تأهل منتخب السيدات لدور الـ16 بكأس العالم

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

الرئيس نيوز

هروب جماعي لنزلاء مستشفى الأمراض النفسية في عدن

ألقت نفسها من الدور الثاني.. صعوبة الاستاتيكا تدفع طالبة لمحاولة الانتحار

تحديد موعد صرف رواتب يونيو لـ6 ملايين موظف حكومي

"تأديب القضاة" يستأنف محاكمة "روؤف وعبد الجبار" في "قانون التعذيب"

وفد برلماني يزور معسكر المنتخب في برج العرب

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات الفراعنة مجانًا

جامعة الأزهر تنظم احتفالاً بيوم البيئة العالمي.. الاثنين

"أنا المصري" مبادرة خريجي الأزهر بمطروح لغرس الانتماء

33 طالب وطالبة يتغيبون عن أداء امتحان الاستاتيكا بدمياط

"المحرصاوي" يتفقد امتحان الحديث بمعهد فتيات أرض الجنينة

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بروتين مستخلص من الفئران قد يصبح "أكسير الشباب"

تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎