في ظل المقاطعة.. أمير قطر يلتقي بوتين قبل زيارته لروسيا

التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظهر اليوم السيت، على هامش مشاركتهما في قمة مؤتمر "التعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا" في دوشانبيه، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين الدوحة وموسكو.



ويستعد الأمير القطري، لزيارة كل من الولايات المتحدة وروسيا خلال العام الجاري، وأشار السفير الروسي في الدوحة نور محمد خولوف، إلى أن تميم بن حمد آل ثاني، زار روسيا مرتين في العام الماضي، والتقى مع الرئيس فلاديمير بوتين، وحضر خلال إحداهما فعالية أثناء كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 التي نظمتها روسيا.



وفي مارس الماضي، تلقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعوة لزيارة الدولة الخليجية، حيث أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف عن قبول بوتين للدعوة.



ويأتى اللقاء القطري - الروسي، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنها الخلاف.



ومنذ بداية المقاطعة العربية لها، شرعت قطر في البحث عن بدائل جديدة وتعزيز أواصر التعاون مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال عقد الصفقات العسكرية وإبرام الاتفاقات التجارية، لا سيما مع كل من إيران وتركيا، باعتبارهما أول الداعمين لقطر منذ اندلاع أزمتها مع دول الجوار.