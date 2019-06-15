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محافظات
السبت 15/يونيو/2019 - 01:54 م

محافظ البحيرة يعلن تشغيل توسعات محطه مياة أبو حمص بتكلفة 200 مليون جنيه

محافظ البحيرة اللواء
محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة،
معوض هويدي
dostor.org/2669708

أكد محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، على أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بدائرة المحافظة وأن خطة تنفيذ تلك المشروعات يتم العمل بها على قدم وساق وفقا للبرنامج الزمنى المحدد للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأعلن المحافظ عن تشغيل توسعات محطة مياه أبو حمص المرحلة الثانية بطاقة 34 ألف متر مكعب يوم بتكلفة تقديرية بلغت 200 مليون جنيه وذلك لخدمة وتدعيم مركز أبو حمص وتغذية أطراف مركز دمنهور وحوش عيسي وأطراف مركز كفر الدوار بالمياة والقضاء على مشاكل ضعف وإنقطاع المياه وتحسين مستوى الضغوط بتلك المناطق.

وشدد المحافظ على الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ودفع العمل بكافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بمدن ومراكز المحافظة وإزالة أي معوقات تنفيذ لسرعة دخولها الخدمة لتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الواقعة بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف مدن ومراكز محافظة البحيرة.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة ومنذ سبتمبر 2018، رصدت أكثر من 50 مشروع متنوع في كافة القطاعات كانت متوقفة للعديد من الأسباب وبمتابعة الموقف التنفيذى لتلك المشروعات تم دفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات وكان لمشروعات مياه الشرب نصيب من تلك المشروعات المتوقفة وتم اتخاذ الإجرائات منها تم استدعاء مسئول وزارة الرى والزراعة والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه لبحث سبب توقف العمل بمأخذ محطة إدفينا لمدة 3 سنوات وببحث المشكلة وجاري إجراءات تخصيص موقع المأخذ وكذا تم مخاطبة وزير الزراعة للسماح بتنفيذ خط المياه في المزرعه الحقليه بالبوصيلي بطول 2كم من اجمالي الخط بطول 10.5 كم لتغذيه مدينه ادكو وجارى العمل وكذا تم استدعاء مسئولى شركة المياه والجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى ري البحيره وصرف شمال البحيرة وعمل محضر تنسيقى وإنهاء اعتراض صرف شمال البحيرة على تنفيذ خط مياه البوصيلى إدكو بسبب اعتراض صرف شمال البحيرة على تنفيذ الخط بطول 450م ط وجارى العمل وتحديد موعد لنهو الأعمال.

وأوضح أنه تم مخاطبة وزارة الرى باعتماد كميات المياه المطلوبة لمحطات المياه وكذا استكمال مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب للعام المالى 2016 2017 بكوم حمادة بسبب عدم صدور تصريح الرى لاستكمال الخط بكميات المياه المطلوبة وتمت الموافقة وجارى العمل لإنهاء المشروع ومخاطبة وزارة الرى باعتماد كميات المياه المطلوبة لاستكمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بزاوية غزال ومنشاة حمور بمركز دمنهور بسبب عدم صدور تصريح الرى لاستكمال المشروع وتمت الموافقة وجارى العمل لإنهاء المشروع.

وتابع محافظ البحيرة، أنه تم عقد اجتماع مع مسئول الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذى لمشروعات المياه وتم مخاطبة وزارة الرى لإنهاء اعتراض إدارة رى النصر على ازدواج خط التغذية بمدينة وادى النطرون وقرى الخرجين بطول 5.8 كيلومتر ط لمشروع تغذية 240 قريه منذ 2003 وتم تنفيذ خط مياه الطرانة من محطة العباسى بالدلنجات وحتى الطرانة بحوش عيسى بطول 10 كيلومتر ط وقطر 600 ملى متر بتكافة 65 مليون جنيه وذلك لعدم وجود خط مياه يخدم المنطقة الصناعية والحرفية والطرانة وفرهاش بحوش عيسى والضعف الشديد بقرى أبو الشقاف وتم ضخ المياه وتشغيل الخط في مايو 2019 وتم التغلب على ضعف المياه الشديد بقرى زاوية نعيم الرزقة وتوابعه وحل المشكلة عن طريق تشغيل خط مياه الصخرة – الرزقة – مرورا بزاوية نعيم بطول 13 كيلو متر ط وقطر من 200ملى إلى 600 ملى بتكليفة 60 مليون جنيه وتم تسليم الخط في مايو 2019.

وصرح المهندس سامي عبد الستار - رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة أن توسعات محطة مياه أبو حمص عبارة عن المأخذ القائم وعدد 2 مروق وعدد 6 مرشحات الخزان الأرضي وطلمبات المياه العكرة وطلمبات المياه المرشحة ومبني الكلور والكيماويات.

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