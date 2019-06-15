البرازيلية مارتا تستعين بحذائها للمطالبة بالمساواة

رفضت البرازيلية مارتا فييرا دا سيلفا، التي اختيرت أفضل لاعبة كرة قدم في العالم 6 مرات، إظهار العلامة التجارية لحذائها الرياضي أثناء مواجهة أستراليا-البرازيل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليًا في فرنسا، من أجل المطالبة بالمساواة عبر حملة "Go Equal" (الذهاب على قدم المساواة).



واستعرضت مهاجمة أورلاندو برايد الأمريكي الجزء الخارجي من الحذاء للاحتفال بالهدف الذي سجلته أمام منتخب أستراليا، وبدلًا من العلامة التجارية ظهر رمز المساواة باللونين الوردي والأزرق، من أجل المطالبة بالمساواة.



وقالت الهدافة التاريخية لبطولات كأس العالم للسيدات برصيد 16 هدفًا: "نحتاج للدعم، لكن أكثر من الدعم نحتاج للاحترام، والاعتراف بقيمة أحد هي أفضل طريقة للتعبير عن الاحترام تجاهه".



وأضافت أن "المساواة أمر يجب أن نكافح من أجله جميعًا سواء السيدات أو الرجال والآن هو الوقت للقيام بذلك".



ومن خلال حملة "Go Equal"، تدافع مارتا عن الاعتراف بالمرأة في الرياضة بنفس القدر كما الرجل.