التعليم: امتحاني الفلسفة والأحياء لن يخرجا من كتاب المدرسة

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن امتحاني الفلسفة والأحياء الذي سوف يخوضه طلاب الثانوية العامة يوم الإثنين المقبل، لن يخرج عن منهج وزارة التربية والتعليم.



وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستبدأ اليوم في تصحيح مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثالث الثانوي.



جدير بالذكر أن اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2019 قام طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) بأداء الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) بإجمالي عدد 117 ألفًا و331 طالبا وطالبة.



وكانت وزارة التربية والتعليم، شددت على جميع الطلاب بضرورة عدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أى أجهزة تكنولوجية أخرى داخل اللجان، لافتة إلى أن اصطحابها يؤدى إلى تعرّض الطالب إلى إلغاء امتحانه هذا العام فى الدورين الأول والثانى إضافةً إلى حرمانه من أداء الامتحان فى العام المقبل.