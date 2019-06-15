بالصور.. هدي تشعل حفلا غنائيا ضخما بالنادي الأهلي

أحيت المطربة الشعبية هدي حفلا غنائيا كبيرا بمقر النادي الأهلي في مدينة نصر حضره أعضاء النادي وسط تفاعل كبير معها.



وحرصت هدي على غناء أشهر أغانيها منها لا سبيل الحصر " اندهلي حد كبير اكلمه"و " ما تسأل يا عم عليا " و" كريز علي توت " و" ذكي يا ذكي " و" اللي يوقف الأهلي " و" جر ناعم " وميدلي عدوية" و" أنا بين نارين".



وأقيمت هذه العروض الغنائية في إطار احتفالات الأهلي بعيد الفطر المبارك، والتي تأجلت منذ الأسبوع الماضي، بسبب الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة العريش بسيناء، حيث أقيمت الاحتفالات في مقر النادي بالجزيرة، وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد.