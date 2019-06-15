صحف إيطاليا تركز على تأهل منتخب السيدات لدور الـ16 بكأس العالم

سلطت صحف إيطاليا الصادرة اليوم السبت الضوء على فوز المنتخب الإيطالي للسيدات على جامايكا (5-0)، والتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للسيدات المقام حاليا بفرنسا.



وخرجت صحيفة (كوريري ديللو سبورت) بعنوان: "120 مليون يورو، صفقات الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، باهظة الثمن، 70 مليونا للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد، و35 مليونا للإيطالي نيكولو باريلا لاعب وسط كالياري الإيطالي، و15 مليونا للبوسني إدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، إنتر ميلان جاهز لوضع مبلغ مخيف على الطاولة لإعطاء المدرب لاعبيه المرغوب فيهم.. وكل هذا يتوقف على بيع الأرجنتيني ماورو إيمانويل إيكاردي مهاجم الإنتر".



وتابعت الصحيفة: "فرانشيسكو توتي يبتعد، الصراع بينه وبين نادي روما، فرانشيسكو يرفض مقابلة المدير العام ويقترب من الرحيل".



وختمت الصحيفة بالقول: "كأس العالم للسيدات، عرض إيطالي، الفريق بالفعل في دور الستة عشر، إيطاليا تغلبت على جامياكا 5-0 وضمنت التأهل".



فيما عنونت صحيفة (لاجازيتا ديللو سبورت): "ميلان ينتقل من أجل لوكاس توريرا، لاعب سامبدوريا الإيطالي، زفونيمير بوبان وباولو مالديني يبدآن عملهما رسميا: حصار على لاعب وسط آرسنال بطلب من ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، والذي يقترب من تدريب ميلان بجانب لوفرين من ليفربول".



تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أعلن امس استقالة نائب الأمين العام زفونيمير بوبان نجم فريق ميلان السابق من منصبه في "فيفا" من أجل العودة لناديه الإيطالي، كما أعلن ميلان أن باولو مالديني أصبح المدير التقني الجديد للنادي، عقب رحيله عن مصبه الإداري السابق في الفريق.



وأضافت الصحيفة: "الإيطالي ماوريسيو ساري، هناك اتفاق على الرحيل من تدريب تشيلسي، ومع يوفنتوس على عقد حتى 2022.. وكريستيانو يريد خاميس".



وتابعت: "نحن نحب الآزوري، إيطاليا تهزم جامايكا 5-0، انتصار آخر لفريق السيدات يضمن التواجد بدور الستة عشر بكأس العالم".



من جانبها كتبت صحيفة (توتو سبورت): "ساري ويوفنتوس، أمس كان اجتماع في ميلان بين فابيو ​باراتيسي​ المدير الرياضي لنادي ​يوفنتوس​ وفالي رمضاني، وكيل المدرب، لتحديد العقد وسوق الانتقالات".



وأضافت: "المشروع يتضمن تعزيز الفريق في كل المناطق، في الوسط هناك صراع بين الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، والصربي سيرجاي ميلينكوفيتش، لاعب لاتسيو، والفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والإيطالي نيكولو زانيولو، لاعب روما، والإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب فيرونتينا الإيطالي، وإيكاردي خيار حقيقي في الهجوم".



وأشارت إلى فوز إيطاليا على جامايكا 5-0 في كأس العالم لكرة القد للسيدات، متابعة: "المنتخب في دور الـ16 بالفعل.. يوم الثلاثاء سيواجه البرازيل".