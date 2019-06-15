إزالة 23 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية والنيل بمراكز المنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا حملاتها المكبرة للتصدي للمخالفين بالتعدي بالبناء على الأراضي الزراعية وعلى حرم النيل، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات وملاحقة كافة أشكال وصور المخالفات وإزالتها بشكل فوري وبذل أقصى الجهود من أجل انضباط الشارع وتطبيق القانون على الجميع.



وأسفرت الحملات عن إزالة 17 حالة تعدى على حماية النيل، بمساحة 1200 متر، وإزالة 5 حالات زراعة بمساحة 4 قراريط و9 أسهم، بمركز ملوي جنوب المحافظة، كما تم إزالة حالة واحدة تعدي علي الأرض الزراعية بحوض العمدة على مساحة ٩سهم بمدينة بني مزار شمال المحافظة.



وتم تحرير محاضر على المخالفين وإحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان لعدم تكرار التعديات مرة آخرى.