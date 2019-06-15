نقل دراسات مدربي اليد إلى نادي الطيران لانشغال ستاد القاهرة بكأس الأمم الإفريقية

قررت اللجنة العليا للمدربين التدريب بالاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المحاضر الدولي عفت رشاد، نقل مكان إقامة الدراسة الأساسية للمدربين الجدد من مقر الاتحاد باستاد القاهرة الدولي إلي القاعة العلوية بنادي الطيران بمصر الجديدة، وذلك بسبب انشغال الاستاد بمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالتنسيق مع عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف علي لجنة المدربين.



هذا، وبلغ عدد الدارسين الذين سجلوا أسمائهم حتى الآن 120 دارسًا، وسوف تقام الدراسة خلال الفترة من 24 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل.



وقال عفت رشاد رئيس لجنة المدربين بالاتحاد أن الدراسة تجمع الداسة بين الجانبين النظري والعملي، وسيخضع جميع الدارسين لثلاثة اختبارات (عملي وشفهي ونظري)، ويشترط لاجتياز الدراسة حصول الدارس علي نسبة 70% علي الأقل ونسبة حضور 90% علي الأقل لكي يتم قيده في سجلات المدربين بالاتحاد بالفئة الثالثة.