القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
عالم
السبت 15/يونيو/2019 - 01:42 م

سماع دوي انفجارين بالعاصمة الصومالية مقديشيو

سماع دوي انفجارين
dostor.org/2669681

ذكر راديو "شابيلي" الصومالي أنه تم سماع دوي انفجارين، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية مقديشيو، أثناء قيام الشرطة بوضع نقاط تفتيش إضافية في المدينة لتجنب هجمات حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة.

وأوضح الراديو أن الانفجار الأول وقع بعد أن تم تفجير سيارة محملة بالمواد المتفجرة عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان، مشيرا إلى أن الانفجار الثاني وقع عقب الانفجار الأول بدقائق في محيط تقاطع طرق قريب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الانفجارين.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ يومين

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ 5 أيام

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ اسبوع

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ اسبوع

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

الآن

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 2022-2023

مصر للطيران تعلن موعد أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى باريس

الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27: ننتظر المزيد

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

نجم المغرب يرد على خبر استبعاده من أمم افريقيا بفيديو مُحير

البرازيلية مارتا تستعين بحذائها للمطالبة بالمساواة

صحف إيطاليا تركز على تأهل منتخب السيدات لدور الـ16 بكأس العالم

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

الرئيس نيوز

هروب جماعي لنزلاء مستشفى الأمراض النفسية في عدن

ألقت نفسها من الدور الثاني.. صعوبة الاستاتيكا تدفع طالبة لمحاولة الانتحار

تحديد موعد صرف رواتب يونيو لـ6 ملايين موظف حكومي

"تأديب القضاة" يستأنف محاكمة "روؤف وعبد الجبار" في "قانون التعذيب"

وفد برلماني يزور معسكر المنتخب في برج العرب

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات الفراعنة مجانًا

جامعة الأزهر تنظم احتفالاً بيوم البيئة العالمي.. الاثنين

"أنا المصري" مبادرة خريجي الأزهر بمطروح لغرس الانتماء

33 طالب وطالبة يتغيبون عن أداء امتحان الاستاتيكا بدمياط

"المحرصاوي" يتفقد امتحان الحديث بمعهد فتيات أرض الجنينة

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بروتين مستخلص من الفئران قد يصبح "أكسير الشباب"

تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎