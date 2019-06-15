42 وظيفة شاغرة بوزارة التعليم العالي.. تعرف على الشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حاجتها للتعاقد مع 42 موظف لشغل وظائف قيادية بالوزارة، بشرط اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل هذه الوظائف بنجاح والحصول على مؤهل دراسي عال مناسب لنوع العمل.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 14-7-2019، حيث تقدم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة.



وعلى راغبى التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة وتقديم الطلب باسم الأستاذ الدكتور الوزير مستوفى الدمغة على أن يكون من أصل وسبع نسخ (صور) مرفقًا المستندات المطلوبة:



1- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة.



2- أن يقدم مقترحاً وافياً لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل بها وتبسط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى في المقترح التطويري أن يتضمن أهدافاً محددة زمنياً وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وفقاً لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 + نسخة من المقترح على أسطوانة مدمجة (CD).



3- بيان حالة معتمد من جهة العمل.



4- (6) صور شخصية حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي.