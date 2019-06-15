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فن
السبت 15/يونيو/2019 - 01:41 م

دار كريستيز تتوقع أن تحصد لوحات بيكاسو وليجيه الملايين

لوحات بيكاسو وليجيه
لوحات بيكاسو وليجيه
وكالات
dostor.org/2669677

توقعت دار كريستيز للمزادات أن تجلب لوحات فن تجريدي للشكل الأنثوي رسمها بابلو بيكاسو وفيرنان
ليجيه عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية في مزاد يقام الأسبوع المقبل.

ولوحة (امرأة جالسة) التي رسمها الفنان التكعيبي ليجيه في عام 1913 واحدة من خمسة أعمال رمزية تجسد امرأة جالسة، ويبلغ السعر التقديري المتوقع لهذه اللوحة 25 مليون جنيه (31.56 مليون دولار).

وقال جيسون كاري رئيس قسم الفن الانطباعي والمعاصر في دار كريستيز إن لوحة (رجل وامرأة) الخضراء التي رسمها الفنان الإسباني بيكاسو عام 1968 هي لوحة ذاتية له متلاحما مع زوجته جاكلين.

وأضاف أن قيمتها تقدر بما بين 10 ملايين و15 مليون جنيه.

كما تعرض الدار في مزاد (الفن الانطباعي والمعاصر) الذي يقام يوم 18 يونيو لوحة رسمها الفنان الفرنسي هنري ماتيس في عام 1937 وتجسد شابة ترتدي ملابس عصرية اشتراها من أسواق في مدينة نيس.

ومن المتوقع أن تجلب هذه اللوحة ما بين خمسة وثمانية ملايين جنيه.

وقال كاري معلقا على الشغف بالفن المعاصر "لدينا جامعو فنون آسيويون ومشترون جدد وجامعون للفن المعاصر الذين يبحثون عن الأعمال المستحدثة لفنانين مثل ليجيه".

وأضاف "هذه بالفعل قوى متنافسة".

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