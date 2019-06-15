التضامن: رفع كفاءة أسقف منازل القرى الفقيرة لتوفير حياة كريمة

قالت نيفين القباج نائب وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، أن مبادرة "سكن كريم" لا تعمل فقط على توفير وصلات الصرف الصحى ومياه الشرب للقرى الفقيرة فى محافظات مصر، ولكن أيضا تسعى الى رفع كفاءة المنازل وبناء أسقف لها لحمايتها، لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.



وأضافت القباج، أن الدعم العيني الذى تقدمه الوزارة يتمثل فى توفير بطاقات تموين للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، وأيضا تنفيذ وصلات المياه والصرف الصحي وتطوير أسقف المنازل، موضحة أن "سكن كريم" تنفذ بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتحت مظلة وزارة الإسكان ومشاركة جمعيات أهلية تساهم بنسبة 20% والوزارة بـ 80%.



وأكدت أن دخول القطاع الخاص فى المشروع سيؤدي إلى التوسع فيه وسرعة الانتهاء منه فى الفترة المخصصة له.



