تأجيل طعن "الأعلى للإعلام" على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور بالفضائيات

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.



اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.



كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.



ذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.