القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
10:33 ص

إلغاء امتحان معهد التمريض العام بأسيوط بسبب تسريب الامتحان
09:17 ص

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
حوادث
السبت 15/يونيو/2019 - 01:41 م

تأجيل طعن "الأعلى للإعلام" على حكم عودة رئيس الزمالك للظهور بالفضائيات

الكاتب الصحفي مكرم
الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد
عماد سليمان
dostor.org/2669675

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي طالبت فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور رئيس نادي الزمالك في الفضائيات والصحف لمدة شهرين، لجلسة 7 سبتمبر المقبل.

اختصم الطعن رقم 42478 لسنة 65 قضائية علّيا، رئيس نادي الزمالك.

كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا في وقت سابق، بقبول الدعوى رقم 24105 لسنة 73ق، ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمقامة من رئيس نادي الزمالك، ووقف قرار منعه من الظهور الإعلامي، وإلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره.

ذكرت الدعوى، أن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارًا بإيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 3 أشهر من الظهور الإعلامي، وعقب انتهاء المدة بـ3 أيام أصدر المجلس قرارًا بتاريخ 15 يناير الجاري، بايقافه لمدة شهرين.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل

منذ أقل من شهر

خطة وزارة الداخلية لتأمين احتفالات عيد الفطر

منذ أقل من شهر

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية

منذ أقل من شهر

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة

منذ شهر

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"

منذ أقل من شهرين

تجديد حبس متهمتين بنشر أخبار كاذبة 15 يومًا

الآن

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 2022-2023

مصر للطيران تعلن موعد أولى رحلات "طائرة الأحلام" إلى باريس

الفيفا يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ27: ننتظر المزيد

ads
ads
الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

ألبومات الصور

30 يونيو.. الانتهاء من تنجيل مركز شباب سيوة

"التدخل السريع" يعيد مسنة تعاني من الزهايمر لنجلتها بالغربية

محافظ أسوان يشدد على الإسراع بتشغيل الآبار الجديدة بقرى وادى النقرة

حملة إزالة فورية لمحاولة بناء مخالف بحي الجمرك في الإسكندرية

رياضة

نجم المغرب يرد على خبر استبعاده من أمم افريقيا بفيديو مُحير

البرازيلية مارتا تستعين بحذائها للمطالبة بالمساواة

صحف إيطاليا تركز على تأهل منتخب السيدات لدور الـ16 بكأس العالم

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

لصعوبة الامتحان.. طالبة تلقي بنفسها من الطابق الثاني بالغردقة

بعد إصابتها به 3 مرات.. أبرز المعلومات عن مرض سالى عبدالسلام

ريم البارودى تثير الجدل بصورة مع شاب على البحر

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

الرئيس نيوز

هروب جماعي لنزلاء مستشفى الأمراض النفسية في عدن

ألقت نفسها من الدور الثاني.. صعوبة الاستاتيكا تدفع طالبة لمحاولة الانتحار

تحديد موعد صرف رواتب يونيو لـ6 ملايين موظف حكومي

"تأديب القضاة" يستأنف محاكمة "روؤف وعبد الجبار" في "قانون التعذيب"

وفد برلماني يزور معسكر المنتخب في برج العرب

كشكول

رئيس جامعة كفر الشيخ: شاشات عملاقة لمشاهدة مباريات الفراعنة مجانًا

جامعة الأزهر تنظم احتفالاً بيوم البيئة العالمي.. الاثنين

"أنا المصري" مبادرة خريجي الأزهر بمطروح لغرس الانتماء

33 طالب وطالبة يتغيبون عن أداء امتحان الاستاتيكا بدمياط

"المحرصاوي" يتفقد امتحان الحديث بمعهد فتيات أرض الجنينة

الأمصار

السيسي يوقع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

قرار جمهوري بإضافة اختصاصات لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

الشرطة الهندية تداهم 7 مواقع تابعة لأنصار داعش

وضع رئيس الوزراء الجزائري السابق في الحبس المؤقت

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

بروتين مستخلص من الفئران قد يصبح "أكسير الشباب"

تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

صور بملابس داخلية تحرم طبيبة من ممارسة مهنتها في بورما

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

نصائح للتخلص من الجراثيم والبكتيريا باليدين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎