الصحة تستقبل 471 بلاغًا خلال الأسبوع الأول من امتحانات الثانوية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حصاد الأسبوع الأول للتأمين الطبى للجان الثانوية العامة والتى تتابعها الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي، مؤكدة أن جميع الحالات التى تم استقبالها على مدار الأسبوع الماضى، تراوحت ما بين إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.



وأوضحت وزارة الصحة، أنها استقبلت فى اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة 32 بلاغًا لحالات مرضية، فى حين استقبلت فى اليوم الثانى لامتحانات الثانوية العامة لـ 68 بلاغًا لحالات مرضية.



وأضافت أن الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة استقبلت 371 بلاغًا لحالات مرضية، خلال ثالث أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.



يذكر أن وزارة الصحة قد وضعت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة، تتضمن الدفع بــ1200 سيارة إسعاف مجهزة على مستوى الجمهورية يبدأ عملها اليوم لتأمين لجان الامتحانات داخل المحافظات وحتى انتهاء فترة الامتحانات، تتضمن الدفع بـ11 سيارة إسعاف لتأمين لجان النظام والمراقبة على مدار اليوم و19 سيارة إسعاف لتأمين لجان تقدير الدرجات، و4 عربات إسعاف لتأمين لجان الإدارة.



كما تنسق الوزارة مع مستشفيات الإخلاء وتحديد أماكن تمركزات سيارات الإسعاف، فضلًا عن توفير مشرف طبي داخل اللجان وتجهيز الإسعافات الأولية تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى تواجد الزائرات الصحيات، إضافةً إلى المرور على اللجان للتأكد من توافر الخدمات الطبية، مع توافر كافة التجهيزات بالعيادات المدرسية من أجهزة طوارئ وأجهزة ضغط وسماعات وأجهزة قياس السكر، والأدوية، والمستلزمات الطبية.