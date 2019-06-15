تداول 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

ذكرت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالي حركة السفن بموانئ الهيئة اليوم السبت، بلغ 22 سفينة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وغادرته 4 سفن وتتواجد على الأرصفة 4 سفن أخرى ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.



وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة واحدة.. وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.