ميلان يبدأ مساعيه لضم لوفرين

كشفت شبكة سبورت ميديا سيت الإيطالية أن نادي ​ميلان​ الإيطالي بدأ مساعيه للحصول على خدمات مدافع نادي ​ليفربول​ الإنكليزي والدولي الكرواتي ​ديان لوفرين​ Dejan Lovren، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.



وأشارت الشبكة إلى أنّ مسؤولي الروسونيرو إجتموا يوم أمس مع وكيل أعمال اللاعب في مدينة ميلانو للبحث في مسألة إنضمامه إلى الديافولو هذا الصيف.



وتابعت الشبكة أن نادي ليفربول يطالب بمبلغ 29 مليون يورو مقابل التخلي عن الدولي الكرواتي الذي حقق مؤخرا لقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز.