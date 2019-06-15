محاولة انتحار طالبة أبرزها.. 5 مشاهد من امتحان الاستاتيكا اليوم



أدى طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة الاستاتيكا أحد فروع الرياضيات 2، حيث خيّم الهدوء على أغلب اللجان؛ نظرًا لقلة عدد الطلاب الذي يمتحنون هذه المادة، وعقب إجراءات تفتيش شديدة لمنع تداول أوراق الامتحان مثلما يحدث في كل امتحان، جلس الطلاب يؤدون امتحاناتهم بسهولة ويسر.



"تداول صور لأوراق الامتحان"

بعد مرور نصف ساعة على بدء الامتحان، تم تداول صور من الامتحان ونشرها على الانترنت، ما جعل فريق الغش الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم يتعقب الطالب الذي سرّب هذه الورقة، وأكدت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا للثانوية العامة ونشرها على صفحات الغش الإلكتروني من إحدى لجان بيلا بكفر الشيخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب.



"ضبط 5 حالات غش الكتروني"

تمكنت غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، من ضبط 5 حالات غش إلكتروني اليوم بامتحان الاستاتيكا للثانوية العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المتورطين في الغش وأيضًا الملاحظين في اللجان.



"إصابة طالب بارتفاع ضغط الدم"

أصيبت حنان محمود، 58 عاما، بارتفاع في ضغط الدم، أثناء مراقبتها اليوم السبت، امتحانات مادة "الاستاتيكا " داخل لجنة مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية بمدينة بني سويف العاصمة، ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقا"، لتلقي العلاج اللازم.



"إصابة طالبة بحالة إغماء"

أصيبت طالبة بمدرسة طما الثانوية بنات، بحالة إغماء أثناء أدائها امتحان "الاستاتيكا" بالثانوية العامة، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ لنقل الطالبة إلى المستشفى لعلاجها.



"طالبة تحاول الانتحار"

أصيبت طالبة بالصف الثالث الثانوي، بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالغردقة، بكدمات متفرقة بالجسم، عقب محاولتها الانتحار، بالقفز من الطابق الثاني، لفشلها فى حل أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا اليوم.



ونقلت سيارة إسعاف الطالبة " إيمان.ع. .ع"، عقب الانتهاء من الوقت المخصص لمادة الاستاتيكا اليوم، حيث حاولت الطالبة إلقاء نفسها من الطابق الثاني من المدرسة، وتم نقلها إلى مستشفى الغردقة العام، وأُجريت لها الإسعافات الأولية على الطالبة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وتبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.



