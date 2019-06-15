القاهرة : السبت 15 يونيو 2019
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رياضة
السبت 15/يونيو/2019 - 01:35 م

لاعب ريال مدريد الجديد: من الشرف مقارنتي بميسي

لاعب ريال مدريد الجديد:
وكالات
dostor.org/2669661

أكد لاعب الوسط الياباني تاكيفوسا كوبو، المنضم مؤخرا لريال مدريد، أنه من الشرف له مقارنته بليونيل ميسي، لاعب برشلونة، رغم أنه لم يصل بعد لمستوى النجم الأرجنتيني.

وقال كوبو في تصريحات للصحفيين من ساو باولو، حيث يعسكر مع منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، إن "هذا يدعو للفخر ويشرفني، ولكني مازلت بعيدا عن هذا المستوى. أريد التركيز على تحسين القدرات التي أحظى بها حاليا".

ورفض كوبو التعليق على انضمامه لريال مدريد، مفضلا الحديث عن كوبا أمريكا.

وعلق كوبو البالغ 18 عاما والذي يعد أصغر لاعبي المنتخب الياباني، على مواجهة تشيلي، الإثنين المقبل، في مستهل مشوار المنتخب بكوبا أمريكا، مشيرا إلى أن "لا روخا" هو حامل لقب البطولة آخر نسختين ويتمتع بـ"عقلية قوية".

وكان كوبو يلعب بصفوف ناشئي برشلونة لكن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمعاقبة البارسا على خلفية التعاقد مع لاعبين أقل من 18 عاما أعاده لبلاده.

وخاض كوبو في الدوري الياباني هذا الموسم 13 مباراة سجل فيها 4 أهداف كما شارك في 3 مباريات بالكأس أحرز خلالها هدفا.

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